Анкара, 26 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В турецком Диярбакыре перевернулся пассажирский автобус, сообщает 26 ноября газета Duvar.

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«Пассажирский автобус, вышел из-под контроля и опрокинулся в овраг в деревне Ювачик на шоссе Диярбакыр-Бисмил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадали 20 человек. На место происшествия были направлены спасатели.