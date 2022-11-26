Минобороны показало подготовку мобилизованных наводчиков БТР-82А

Москва, , 13:25 — REGNUM Мобилизованные в ряды ВС России граждане совершенствуют навыки управления боевыми машинами БТР-82А. Подготовка проводится в Калининградской области с учётом опыта, полученного в ходе СВО, сообщает 26 ноября Минобороны России в телеграм-канале.

БТР-82А Александр Полегенько © ИА REGNUM

На Балтийском флоте тренировки для мобилизованных проходят в сложных условиях местности. Водители боевых машин БТР-82А маневрируют на скоростных участках, преодолевают искусственные и естественные препятствия. На огневом рубеже наводчики поражают из скорострельной пушки калибра 30 мм мишени, которые имитируют технику и огневые позиции противника.

На кадрах, опубликованных ведомством, экипаж ведёт БТР по местности, затем происходит стрельба по целям.

«Для меня нет никаких преград, чтобы управлять такой техникой, особенно, когда на тебя такая ответственность возложена», — заявил мобилизованный военнослужащий.

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