Москва, 26 ноября 2022, 13:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает 26 ноября пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры двух стран рассмотрели шаги по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей глав России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, Ереван готов вести переговоры с Баку о мирном соглашении только в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля.
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