Москва, 26 ноября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели второй телефонный разговор за неделю. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Стороны обсудили комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

«Рассмотрены дальнейшие шаги по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе», — говорится в сообщении.

Напомним, что предыдущий телефонный разговора лидеров двух стран состоялся 22 ноября.