Москва, , 13:13 — REGNUM Европа вовлечена в мировые процессы возрождения неонацизма, и это ярко проявилось в ходе кризиса вокруг б. УССР, заявил 26 ноября глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

В интервью для фильма «Нацизм под следствием» в эфире «России-24» министр иностранных дел отметил: «Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма. Трудно делать иные выводы».

«Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно спросил, почему [б. УССР] должна жить по той модели, которую навязывает Россия? Показательное высказывание. Все последовавшие после госпереворота годы он не задавал вопроса, почему русские на [территории б. УССР] должны жить по модели, навязываемой неонацистами, — очевидный двойной стандарт. Без зазрения совести это произносят уста человека, на нынешнем этапе претендующего на роль первого политика в Европе. Поразительно!» — подчеркнул министр.

Лавров также сообщил, что Европа «играет» вместе с США. Он отметил, что Европейский Союз не может считать себя самостоятельным в принятии решений, по сути «Вашингтон подмял Брюссель под себя».

«В Евросоюзе почти не осталось независимых голосов. Президент Франции Макрон изредка, но все реже пытается напомнить о стратегической автономии ЕС. Никто им не позволит создать какую-либо автономию, тем более стратегическую», — сообщил глава МИД России.

Министр отметил, что европейские лидеры еще и «подзуживают» киевские власть, поощряя неонацистские проявления.