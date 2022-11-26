Красногорск, , 13:11 — REGNUM Подростка заподозрили в жестоком убийстве трех человек в квартире в городе Луховицы. Об этом 26 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в ГУ МВД России по Московской области.

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«В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции правонарушитель. Им оказался местный житель 2008 года рождения. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — приводят журналисты слова собеседника.

По информации СМИ, причиной убийства мог стать бытовой конфликт.

«По предварительным данным, между четырьмя гражданами в квартире в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы произошел словесный конфликт на бытовой почве, который перерос в драку с поножовщиной. Жертвами стали три человека», — пояснил источник агентства.

Ранее сообщилось о том, что 25 ноября 2022 года в одной из квартир дома, расположенного в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы, были найдены тела двух мужчин 1961 года рождения и 1980 года рождения, а также одной женщины 1987 года рождения с множественными колото-резанными и рубленными ранами. По данному факту было возбуждено уголовное дело.