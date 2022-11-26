Линию Зеленского о «победе» и «возврате» Крыма постигнет неудача — Лавров
Москва, 26 ноября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Курс Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель, включая Крым, потерпит неудачу. Об этом 26 ноября заявил глава МИД РФ России Сергей Лавров в документальном фильме, показанном в эфире телеканала «Россия-24».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
Лавров отметил, что, озвучивая свою линию, Зеленский заявляет, что они «победят в этой войне и заберут все свои земли», включая Крым.
«Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача», — сказал российский министр.
По его словам, Зеленский забывает историю полуострова, а, может, он её и вовсе не знал, когда занимался в КВН.