Киев, 26 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена 26 ноября в ряде территориальных образований бывш. УССР. Об этом сообщили представители киевского режима.

Тревога

На цифровой карте, которую публикует Минцифры, отмечены регионы, где работают сирены, оповещающие о воздушной тревоге. Такие сигналы обозначают опасность для жителей центральной и восточной части бывш. УССР.

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