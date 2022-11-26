Лавров: Зеленский забыл историю Крыма, а может быть, и вовсе её не знает

Киев, , 12:55 — REGNUM Курс главы киевского режима Владимира Зеленского, который якобы нацелен на победу и «возврат» всех земель, включая Крым, потерпит неудачу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 ноября в эфире телеканала «Россия-24».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Озвучивая линию, которая проводилась тогда гибридно, а сейчас на поле боя, Зеленский заявляет, что они «победят в этой войне и заберут все свои земли», включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Может, он ее и вовсе не знал, когда занимался в «Клубе веселых и находчивых», — указал Лавров. — Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача».

Напомним, что ранее Лавров рассказал, как Зеленский входит во вкус и начинает диктовать НАТО и ЕС свои условия.

«Помимо лжи и угроз в наш адрес НАТО вместе с ЕС продолжает твердить о своей полной поддержке Зеленского», — констатировал Лавров.

«Зеленский в этой ситуации, как и весь его режим, входит во вкус и начинает диктовать и Североатлантическому альянсу свои условия, и Европейскому союзу тоже», — отметил министр.