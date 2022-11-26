Киев, , 13:03 — REGNUM Жители регионов б. УССР все более активно снимают наличные средства, причем делают это не через банкоматы, а в кассах магазинов, заправок и аптек, сообщает 26 ноября телеграм-канал «Политика страны».

Гривны tOrange.biz

Член правления по вопросам малого и среднего бизнеса Приватбанка Евгений Заиграев отметил, что в октябре 2022 года клиенты банка увеличили объем снятия наличных в кассах торговых точек на 12%, до 1,6 млрд грн (в сравнении с сентябрем). По его словам, в ноябре следует ожидать дальнейшего роста.

Столь активное снятие «налички» в магазинах объясняется проблемами с энергоснабжением, вследствие которых оплата картой оказывается недоступной.

При этом у инкассаторов нет возможности своевременно наполнять банкоматы. В связи с этим банки страны стали чаще напоминать людям о возможности снятия гривны в торговых точках. В кассе магазина, АЗС или аптеки можно за раз снять до 6 тысяч гривен, но только при условии совершения покупки.