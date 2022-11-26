Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM В Екатеринбурге водитель-мигрант сбил на пешеходном переходе коляску с ребенком. Об этом 26 ноября сообщили в местной ГИБДД.

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В результате ДТП восьмимесячный ребенок получил различные травмы. Его доставили в медучреждение. По данным ведомства, что за рулем автомобиля Hyundai находился 27-летний гражданин Таджикистана, находящийся в России незаконно.

По словам водителя, он сбавил скорость, подъезжая к пешеходному пешеходу, однако пешеходов заметить не смог из-за ослепляющего солнца.

В ходе прохождения медицинской экспертизы было установлено, что водитель иномарки был трезв. Для дальнейших разбирательств его доставили в отдел полиции.