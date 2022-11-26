Москва, , 12:47 — REGNUM Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире, что ярко проявилось в ходе кризиса вокруг б. УССР. Об этом 26 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для фильма «Нацизм под следствием», опубликованном на сайте министерства.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма. Трудно делать иные выводы», — сказал Лавров.

Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно спросил, почему б. УССР должна жить по той модели, которую «навязывает» Россия?

По словам Лаврова, все последовавшие годы после госпереворота в Киеве Макрон не задавал вопроса, почему русские на территории б. УССР должны жить по модели, навязываемой неонацистами.

«Очевидный двойной стандарт. Без зазрения совести это произносят уста человека, на нынешнем этапе претендующего на роль первого политика в Европе. Поразительно!» — добавил министр.

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