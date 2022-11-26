Луганск, 26 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. На сватовском и кременском направлениях в Луганской Народной Республике (ЛНР) подразделения ВСУ почти полностью состоят из иностранных наёмников. Об этом 26 ноября заявил помощник главы Чечни, командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

(сс) Рамзан Кадыров Апти Алаудинов

«На сватовском направлении, Кременная, у села Червонопоповка отмечается, что украинцев почти нет уже. То есть там подразделения, которые пытаются провести контратаку, они, можно сказать, почти на 100% состоят из наёмников», — сказал он.

По его словам, это кадровые военные государств — участников НАТО.

Он уточнил, что причиной таких кадровых решений стали большие потери в ВСУ, а киевский режим уже не в состоянии выставить на передовую большое число военнослужащих.

Алаудинов рассказал, что основную массу наёмников в ВСУ составляют поляки. Они выдают себя за добровольцев, но являются кадровыми военными Вооружённых сил Польши.