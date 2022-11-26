Киев, 26 ноября 2022, 12:44 — REGNUM Дефицит мощности в энергосистеме территорий бывш. УССР к утру 26 ноября сократился до 25%, сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
Отмечается, что энергосистема продолжает восстанавливаться и производители электроэнергии на данный момент покрывают около 75% потребностей потребления. При этом 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, на всех территориях бывш. УССР действует режим ограничения потребления.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным министерства иностранных дел Франции, в Киев уже отправлено 85 французских генераторов.
Читайте ранее в этом сюжете: В «Укрэнерго» заявили о дефиците электроэнергии на территории б. УССР
Читайте развитие сюжета: Киевские власти рассказали о возвращении электричества в Херсон