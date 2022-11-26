Российские вирусологи оценили угрозу возникновения «тридемии»

Москва, , 12:50 — REGNUM Двойных вирусных эпидемий в мире ещё не было, поэтому беспокоиться из-за сочетания трёх пандемий пока не стоит, считает вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Его слова приводит 26 ноября РБК.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

Об опасности так называемой вирусной тридемии — одновременной пандемии коронавируса, гриппа и респираторно-синцитиального вируса — ранее предупредили учёные из США.

Предупреждение о возможной «тридемии» ещё не означает, что она наступит, заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, иностранные специалисты столкнулись в подобным явлением, но в России такой ситуации может и не быть.

Чепурнов отметил, что специалисты пока не знают, сочетается ли коронавирус с другими вирусными возбудителями.

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Вирусолог Аграновский призвал не пугать людей «красивыми» терминами, так как ни одной двойной эпидемии в мире не было. Тройная эпидемия ещё более невероятна.

Обычно заболевшие остаются дома и сокращают контакты, кроме того, после заражения первой инфекцией срабатывает врожденный иммунитет, организм начинает вырабатывать интерферон, пояснил он.

«Возможно распространение одной, другой, третьей инфекции, особенно коронавируса и гриппа, но чтобы они работали вместе в одном организме — я в это не верю. Так что реальная опасность, мне кажется, преувеличена», — сказал вирусолог.

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