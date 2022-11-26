Москва, 26 ноября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Двойных вирусных эпидемий в мире ещё не было, поэтому беспокоиться из-за сочетания трёх пандемий пока не стоит, считает вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Его слова приводит 26 ноября РБК.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

Об опасности так называемой вирусной тридемии — одновременной пандемии коронавируса, гриппа и респираторно-синцитиального вируса — ранее предупредили учёные из США.

Предупреждение о возможной «тридемии» ещё не означает, что она наступит, заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, иностранные специалисты столкнулись в подобным явлением, но в России такой ситуации может и не быть.

Чепурнов отметил, что специалисты пока не знают, сочетается ли коронавирус с другими вирусными возбудителями.

Читайте также: Врачи предупредили о риске вирусной «тридемии» в США

Вирусолог Аграновский призвал не пугать людей «красивыми» терминами, так как ни одной двойной эпидемии в мире не было. Тройная эпидемия ещё более невероятна.

Обычно заболевшие остаются дома и сокращают контакты, кроме того, после заражения первой инфекцией срабатывает врожденный иммунитет, организм начинает вырабатывать интерферон, пояснил он.

«Возможно распространение одной, другой, третьей инфекции, особенно коронавируса и гриппа, но чтобы они работали вместе в одном организме — я в это не верю. Так что реальная опасность, мне кажется, преувеличена», — сказал вирусолог.

Читайте также: Мурашко сообщил о распространении свиного гриппа