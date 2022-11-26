Тбилиси, 26 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В октябре 2022 года стоимость аренды жилой недвижимости в Грузии увеличилась на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 26 ноября сообщило грузинское бизнес-издание bpn. ge со ссылкой на исследование брокерской компании TBC Capital.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

По сравнению с сентябрем текущего года стоимость аренды выросла на 24,9%. Авторы материала считают, что рост цен на недвижимость связан с притоком мигрантов, а также с ростом спроса на покупку жилья.

В октябре по всей стране было продано 784 квартиры, что на 27,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Средняя стоимость 1 кв. м жилья в Грузии составила $1037, что на 27,6% выше, чем в октябре 2021 года и на 7,2% больше, чем в сентябре текущего года.