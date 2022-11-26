Москва, 26 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости увеличить численность медиков в новых регионах страны, для этого два медицинских вуза в Донецке и Луганске вольются в российскую систему высшего медицинского образования.

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

«Безусловно, нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками, там два вуза на сегодняшний день функционируют — Донецкий и Луганский медицинские университеты, они вольются в систему высшего российского медицинского образования», — сказал Мурашко в ходе встречи с журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что документация в медицинских учреждениях в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях ведется на русском языке.

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