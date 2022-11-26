Опрос Civey: 70% немцев выступили против возвращения Меркель на пост канцлера ФРГ

Берлин, , 12:35 — REGNUM Почти три четверти граждан Германии выступают против возвращения Ангелы Меркель на пост канцлера, сообщает 26 ноября Funke со ссылкой на опрос социологического института Civey.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом ранее Меркель заявила, что не жалеет о решении более не претендовать на пост канцлера Германии, поскольку считает, что нужны были новые подходы во внешней политике.

По словам Меркель, в отношениях с Россией по разным вопросам мировой политики, от Приднестровья и Абхазии до Сирии и Ливии, она «снова и снова пробовала новые подходы», но успеха они не имели.

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