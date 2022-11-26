Берлин, 26 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Почти три четверти граждан Германии выступают против возвращения Ангелы Меркель на пост канцлера, сообщает 26 ноября Funke со ссылкой на опрос социологического института Civey.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

При этом ранее Меркель заявила, что не жалеет о решении более не претендовать на пост канцлера Германии, поскольку считает, что нужны были новые подходы во внешней политике.

По словам Меркель, в отношениях с Россией по разным вопросам мировой политики, от Приднестровья и Абхазии до Сирии и Ливии, она «снова и снова пробовала новые подходы», но успеха они не имели.