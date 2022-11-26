Москва, 26 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Два медицинских вуза в Донецке и Луганске вольются в систему высшего медицинского образования России. Об этом в ходе встречи с журналистами заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

По его словам, данная мера направлена на увеличение численности медиков в новых регионах РФ.

«Безусловно, нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками, там два вуза на сегодняшний день функционируют — Донецкий и Луганский медицинские университеты, они вольются в систему высшего медицинского образования», — сообщил он.

Ранее министр здравоохранения сообщил, что документация в медицинских учреждениях в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ведется на русском языке.

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