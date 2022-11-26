Донецк, 26 ноября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 26 ноября заявил о необходимости увеличения численности медиков в новых регионах страны. С этой целью в российскую систему высшего медицинского образования войдут два медицинских вуза в Донецке и Луганске.

Михаил Мурашко

«Безусловно, нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками, там два вуза на сегодняшний день функционируют — Донецкий и Луганский медицинские университеты, они вольются в систему высшего российского медицинского образования», — рассказал Мурашко во время встречи с журналистами и добавил, что врачи в новых регионах России уже ведут медицинскую документацию на русском языке.

Минздрав России подготавливает все расчеты по бюджетам с учетом вхождения новых регионов в состав страны, в том числе закладываются средства на ремонт медучреждений, оснащение медорганизаций и лекарственное обеспечение.

Министр также отметил, что законопроект об особенностях интеграции системы здравоохранения новых регионов будет внесён на рассмотрение правительства 1 декабря. Закон, среди прочего, регулирует кадровые вопросы, вопросы медицинского образования, особенностей оказания медпомощи.

Напомним, что 30 сентября, по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября были подписаны федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.