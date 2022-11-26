Киев, 26 ноября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Жители Киева сообщают, что по указанным властями адресам никаких «пунктов несокрушимости» нет, передает 26 ноября телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Речь идет о якобы созданных специально оборудованных пунктах, где должны присутствовать электричество и доступ к интернету.

Депутаты Верховной рады пообещали «проинспектировать все 350 локаций и провести полную актуализацию данных».

Ранее представители энергетических компаний сообщили, что по данным на 25 декабря Киев обеспечен электроэнергией лишь на 30% от потребности.