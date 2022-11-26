СМИ: киевляне не нашли в городе «пункты несокрушимости»
Киев, 26 ноября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Жители Киева сообщают, что по указанным властями адресам никаких «пунктов несокрушимости» нет, передает 26 ноября телеграм-канал «Политика страны».
Иван Шилов ИА REGNUM
Киев
Речь идет о якобы созданных специально оборудованных пунктах, где должны присутствовать электричество и доступ к интернету.
Депутаты Верховной рады пообещали «проинспектировать все 350 локаций и провести полную актуализацию данных».
Ранее представители энергетических компаний сообщили, что по данным на 25 декабря Киев обеспечен электроэнергией лишь на 30% от потребности.