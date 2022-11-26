Москва, 26 ноября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В 22 страны осуществляются прямые авиарейсы из России. Об этом сообщает РТ.

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По информации сетевого издания, прямые авиарейсы осуществляются в Китай, Казахстан, Армению, Белоруссию, Венесуэлу, Мальдивы, Египет, Турцию, Израиль, Индию, Азербайджан, Иран, Киргизию, Кубу, Лаос, ОАЭ, Таиланд, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланку, Туркмению, Сейшелы.

Отмечается, что в эти страны осуществляются перелеты как пассажирскими, так и грузовыми самолетами.

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