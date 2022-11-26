Опрос: немцы не хотят видеть Меркель на посту канцлера

Берлин, , 12:24 — REGNUM Большинство жителей Германии не хотят, чтобы Ангела Меркель снова заняла пост канцлера. На это указывают результаты опроса, проведённого социологическим институтом Civey по заказу медиагруппы Funke.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Не желает видеть Меркель главой правительства 71% опрошенных. Ещё 23% респондентов, напротив, высказались за её возвращение на этот пост.

Вместе с тем 43% респондентов считают, что Меркель лучше исполняла обязанности канцлера, чем теперь это делает Олаф Шольц. С этим не согласен 41% опрошенных, ещё 16% не определились.

Исследование проводилось на текущей неделе через газеты медиагруппы.

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