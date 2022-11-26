Берлин, 26 ноября 2022, 12:24 — REGNUM Большинство жителей Германии не хотят, чтобы Ангела Меркель снова заняла пост канцлера. На это указывают результаты опроса, проведённого социологическим институтом Civey по заказу медиагруппы Funke.
Не желает видеть Меркель главой правительства 71% опрошенных. Ещё 23% респондентов, напротив, высказались за её возвращение на этот пост.
Вместе с тем 43% респондентов считают, что Меркель лучше исполняла обязанности канцлера, чем теперь это делает Олаф Шольц. С этим не согласен 41% опрошенных, ещё 16% не определились.
Исследование проводилось на текущей неделе через газеты медиагруппы.
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