Берлин, 26 ноября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Большинство жителей Германии не хотят, чтобы Ангела Меркель снова заняла пост канцлера. На это указывают результаты опроса, проведённого социологическим институтом Civey по заказу медиагруппы Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Не желает видеть Меркель главой правительства 71% опрошенных. Ещё 23% респондентов, напротив, высказались за её возвращение на этот пост.

Вместе с тем 43% респондентов считают, что Меркель лучше исполняла обязанности канцлера, чем теперь это делает Олаф Шольц. С этим не согласен 41% опрошенных, ещё 16% не определились.

Исследование проводилось на текущей неделе через газеты медиагруппы.

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