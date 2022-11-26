Москва, , 12:17 — REGNUM Разработать программу субсидирования межрегиональных речных пассажирских перевозок поручил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Министерству транспорта. Об этом 26 ноября сообщили в аппарате зампредседателя правительства РФ.

Дмитрий Чернышенко Официальное интернет-представительство президента России

«Вице-премьер поручил Минтрансу до 1 марта следующего года совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и субъектами разработать такую программу и представить её», — говорится в сообщении.

Чернышенко ранее напомнил, что президент России Владимир Путин поручил развивать речной и круизный туризм. Для этого должна быть разработана программа субсидирования перевозок, что даст рост турпотока в субъектах, расположенных вдоль основных речных артерий.