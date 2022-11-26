Силы ДНР совместно с ВС России уничтожили за сутки более 40 боевиков ВСУ
ВСУ потеряли за сутки в ДНР более 40 боевиков
Донецк,
26 ноября 2022, 12:16 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 40 боевиков ВСУ, сообщили 26 ноября в Народной милиции ДНР.
Военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Потери в живой силе противника составили более 40 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Также сообщается, что было уничтожено пять танков (два Т-64БВ, два Т-72М1 и один Т-72Б3), три гаубицы Д-30, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито шесть БПЛА ВСУ.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.