Донецк, 26 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 40 боевиков ВСУ, сообщили 26 ноября в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Потери в живой силе противника составили более 40 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также сообщается, что было уничтожено пять танков (два Т-64БВ, два Т-72М1 и один Т-72Б3), три гаубицы Д-30, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито шесть БПЛА ВСУ.