Россия улучшила позицию в рейтинге по золотовалютным резервам

Москва, , 12:14 — REGNUM Россия по итогам девяти месяцев 2022 года поднялась на четвертое место по объему золотовалютных резервов среди крупнейших мировых экономик. Соответствующие данные данные национальных Центробанков проанализировало РИА Новости.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, Россия владеет (с учетом замороженных активов) $540 млрд. Ранее на четвертом месте находилась Индия, сейчас в распоряжении Нью-Дели $532 млрд.

На первом месте рейтинга находится Китай ($3,193 трлн). Далее идут Япония ($1,238 трлн) и Швейцария ($892 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦБ РФ заявили, что за октябрь объём международных резервов России увеличился на $6,5 млрд, или на 1,2%, и по состоянию на 1 ноября составил $547,2 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Международные резервы России в октябре выросли на $6,5 млрд