Москва, 26 ноября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Народ на территории б. УССР будет освобождён от неонацистских правителей. Об этом 26 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в документальном фильме, показанном в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов, 17.05.2022 Сергей Лавров

«Народ будет освобождён от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достигнет своих целей в ходе специальной военной операции на территории б. УССР.