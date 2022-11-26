Москва, 26 ноября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Документация в медицинских учреждениях в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях ведется на русском языке. Об этом в ходе встречи с журналистами заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

«Медицинская документация уже сегодня ведется на русском языке», — сообщил он.

Ранее в ходе Армяно-русского форума по здравоохранению министр здравоохранения РФ сообщил о том, что вакцина «Спутник V» помогает при профилактике аденовирусной инфекции.

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