Мурашко рассказал о ведении медицинской документации в новых регионах РФ
Мурашко сообщил, что медицинская документация в новых регионах РФ ведется на русском языке
Москва, 26 ноября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Документация в медицинских учреждениях в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях ведется на русском языке. Об этом в ходе встречи с журналистами заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Minzdrav.gov.ru
Михаил Мурашко
«Медицинская документация уже сегодня ведется на русском языке», — сообщил он.
Ранее в ходе Армяно-русского форума по здравоохранению министр здравоохранения РФ сообщил о том, что вакцина «Спутник V» помогает при профилактике аденовирусной инфекции.
Читайте также: Мурашко: «Спутник V» помогает при профилактике аденовирусной инфекции