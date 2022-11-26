Москва, 26 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Цифровую платформу для стартапов намерены создать в Роскосмосе. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба этой госкорпорации.

Василий Иванов ИА REGNUM В павильоне Роскосмоса

Вопрос разработки сервиса рассматривался на встрече генерального директора госкорпорации Юрия Борисова со сборной Роскосмоса, в которую вошли 200 участников и экспертов из 13 предприятий ракетно-космической отрасли.

По слова Борисова, без коренной перестройки всей отрасли Россия к 2030 году уступит лидерство не только США и Европе, но также Индии и Китаю.

«От стапельной сборки спутников (сейчас мы собираем 15 спутников год и теоретически можем увеличить производство до 40-42) необходимо переходить к серийному производству. Для этого нужно «перестать плодить зоопарк космических аппаратов», унифицировать лучшие технические решения и служебные системы спутников, стандартизировать протоколы и интерфейсы информационного обмена», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что к 2026 году нужно будет обеспечить технологическую, научную и производственную готовность основных предприятий, подготовить кадры и выстроить новую логистику.