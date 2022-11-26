Москва, 26 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Проживающие на территории б. УССР люди будут освобождены от неонацистских правителей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Народ (проживающий на территории б. УССР) будет освобождён от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что от режима Киева идут все проблемы в вопросе урегулирования ситуации на территории б. УССР, этот режим отказывается от проведения переговоров.

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