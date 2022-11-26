Киев, 26 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится с визитом в Киеве. Об этом сообщили в канцелярии главы польского правительства.

Chancellery of the Prime Minister of Poland Матеуш Моравецкий

Сообщается, что польский премьер-министр возложил венок к памятнику жертв «голодомора».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Венгрии Каталин Новак согласились посетить Киев по приглашению главы киевского режима Владимира Зеленского.

Читайте также: Киев посетят премьер-министр Польши и президент Венгрии

Ожидается, что в ходе своей поездки представитель Польши поднимет вопросы о беженцах, а также о гуманитарной помощи Киеву.