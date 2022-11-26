Донецк, 26 ноября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Мирная жительница пострадала в результате обстрела киевскими боевиками Кировского района Донецка. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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«Киевские боевики нанесли удар по Кировскому району Донецка, ранена женщина», — сообщает пресс-служба.

Специалисты рекомендуют жителям беречь себя и родных, а также не выходить из дома без лишней необходимости.