Экс-посол ЛНР Мирошник: снести режим Зеленского сможет только военный путч

Москва, , 11:50 — REGNUM Смена власти в Киеве может произойти только через военный переворот, никакие митинги и протесты не дадут такого результата. Об этом заявил 26 ноября бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что на подконтрольной Киеву территории б. УССР установилась жесточайшая диктатура с имитацией элементов демократии. Сместить В. Зеленского получится только через военный путч, да и то с разрешения западных кураторов, которым подконтрольны силовики.

«Никакие митинги, массовые протесты и майданы сегодня не сработают», — сказал ТАСС Мирошник.

Он добавил, что в отношении населения применяется «жёсткая идеологическая накачка», вся оппозиция зачищена, лидеры общественного мнения убиты, арестованы или выдворены за рубеж.

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