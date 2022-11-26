Анкара, , 11:42 — REGNUM Наземная операция турецких вооружённых сил в Сирии будет проведена как можно скорее. Об этом 26 ноября сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на доклад министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что 25 ноября прошло заседание правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Главным пунктом повестки была борьба с терроризмом, а с презентацией выступили Акар и глава МИД Мевлют Чавушоглу.

«В докладе было заявлено, что наземная операция будет проведена как можно скорее, и что не удалось получить желаемую поддержку, как от России, так и от США в отношении воздушной операции «Коготь-меч» на севере Сирии, но, несмотря на это, операция прошла успешно», — пишет издание.

Отмечается, что лицемерное отношение США подверглось критике. В частности, было заявлено, что США предупредили Турцию о том, что «не следует проводить операцию, поскольку район находится под их контролем.

«Но, несмотря на это, операция продолжалась», — говорится в сообщении.

Напомним, с 20 ноября Турция проводит воздушную операцию на севере Сирии против «Рабочей партии Курдистана» (РПК).