Анкара, 26 ноября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Наземная операция турецких вооружённых сил в Сирии будет проведена как можно скорее. Об этом 26 ноября сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на доклад министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, что 25 ноября прошло заседание правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Главным пунктом повестки была борьба с терроризмом, а с презентацией выступили Акар и глава МИД Мевлют Чавушоглу.

«В докладе было заявлено, что наземная операция будет проведена как можно скорее, и что не удалось получить желаемую поддержку как от России, так и от США в отношении воздушной операции «Коготь-меч» на севере Сирии, но, несмотря на это, операция прошла успешно», — пишет издание.

Отмечается, что лицемерное отношение США подверглось критике. В частности, было заявлено, что США предупредили Турцию о том, что «не следует проводить операцию, поскольку район находится под их контролем».

«Но, несмотря на это, операция продолжалась», — говорится в сообщении.

Напомним, с 20 ноября Турция проводит воздушную операцию на севере Сирии против «Рабочей партии Курдистана» (РПК).