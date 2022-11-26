Донецк, 26 ноября 2022, 11:40 — REGNUM Киевские каратели обстреляли Донецк, Ясиноватую, Каштановое и Минеральное, сообщили 26 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
В 10:20 ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм, в 10:40 — Ясиноватую, выпустив три снаряда калибра 152 мм.
В 10:55 ВСУ обстреляли Минеральное, выпустив три снаряда калибра 152 мм, в 11:05 — Каштановое, выпустив три снаряда калибра 152 мм.