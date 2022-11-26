Донецк, 26 ноября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Донецк, Ясиноватую, Каштановое и Минеральное, сообщили 26 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:10 — н. п. Авдеевка — н. п. Каштановое: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:20 ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм, в 10:40 — Ясиноватую, выпустив три снаряда калибра 152 мм.

В 10:55 ВСУ обстреляли Минеральное, выпустив три снаряда калибра 152 мм, в 11:05 — Каштановое, выпустив три снаряда калибра 152 мм.