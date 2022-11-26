В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ рассказали об обыске у священников по делу о госизмене

Киев, , 11:44 — REGNUM 12 часов проводили обыск в Черновицко-Буковинской епархии канонической УПЦ боевики киевского режима. Об этом сообщил архимандрит Никита (Сторожук) в видеообращении, опубликованном в киевских СМИ.

Черновцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам архимандрита, рано утром 25 ноября нацисты подняли служителей епархии с постели, выбив им двери.

«Нас вывели из своих комнат, приставили к стене, раздели и, оказывается, сфотографировали. Слава богу, выстрелов не прозвучало, хотя такие угрозы были», — сообщил архимандрит Никита.

Ранее сообщалось, что боевики проводили обыск по делу о госизмене. Якобы нацисты нашли документы, указывающие на российское гражданство руководства епархии, а также «методички из Москвы».

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