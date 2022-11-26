Москва, 26 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. С 2023 года в России на постоянной основе будет действовать упрощенный порядок лицензирования деятельности по производству лекарств. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Согласно документу, производители смогут направлять в Минпромторг необходимый пакет документов через единый портал госуслуг. Срок выдачи лицензии сокращен с 45 до 30 рабочих дней.

В настоящее время порядок подачи документов действует в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности.