Киев, 26 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Киеве и Одессе продолжаются аварийные отключения света. Об этом 26 ноября сообщили региональные отделения энергохолдинга ДТЭК.

followtheseinstructions Без света

«В Киеве происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют», — говорится на сайте киевского отделения холдинга.

Аналогичное сообщение размещено на сайте одесского офиса ДТЭК.

Напомним, аварийные отключения электроэнергии начались ещё 25 ноября.