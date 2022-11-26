Токио, 26 ноября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Санкции против России ложатся тяжелым бременем на бизнес и потребителей в Японии, пишет Nihon Keizai.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что населению придется заплатить высокую цену отказ от российского топлива, поскольку зависимость Токио от нефти с Ближнего Востока усилится, что увеличит риски, связанные с поставками, если с этими странами «что-то случится, а российской продукции при этом не будет».

Кроме того, пишет издание, без российских поставок увеличатся затраты на импорт нефти, так как она будет поставляться морскими путями на большие расстояния.