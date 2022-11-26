Хмельницкий, Украина, 26 ноября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Энергоблоки Хмельницкой АЭС, которые 23 ноября были аварийно остановлены, снова подключили к единой энергосистеме подконтрольной Киеву части территории б. УССР. Об этом 26 ноября сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в своем телеграм-канале.

(сс) RLuts Хмельницкая АЭС

«Первый и второй энергоблоки ХАЭС подключены к Единой энергосистеме», — сообщил он.

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