Вашингтон, 26 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск готов поддержать кандидатуру республиканца Рона Десантиса на выборах президента США в 2024 году. Об этом 26 ноября он написал в Twitter.

Илон Маск

На вопрос одного из пользователей, поддержит ли он Десантиса на выборах в 2024 году, Маск ответил: «Да».

Десантис ещё не заявлял о своём намерении участвовать в выборах. Тем не менее, западная пресса называет его главным внутрипартийным соперником экс-президента Дональда Трампа и потенциальным кандидатом на участие в выборах.

Напомним, ранее Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter.