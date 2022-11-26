Экипаж катера «Арарат» получил государственные награды
Экипажу катера «Арарат», вывозившему жителей Херсона, вручили госнаграды
Геническ, Херсонская область,
26 ноября 2022, 11:28 — REGNUM Экипажу речного катера «Арарат», который помогал вывозить жителей Херсона на левый берег Днепра, вручили государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Херсонской области.
Река Днепр
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Напомним, что соответствующий указ был подписал президентом России Владимиром Путиным 18 ноября.
Читайте также: Путин наградил экипаж катера «Арарат», вывозившего жителей Херсона
Награды членам экипажа вручили первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Известно, что речной катер «Арарат» переправлял людей на безопасный левый берег Днепра с начала октября до 11 ноября. За всё время удалось перевести 6,7 тыс. человек.
История вопроса
Государственные награды являются высшей формой поощрения за заслуги перед обществом и государством в области обороны, экономики, науки, просвещения, искусства, поддержания правопорядка и т.п.
Государственные награды обычно представляют собой ордена, медали и другие почётные знаки, а также почётные звания и премии. Вручение государственных наград производится должностными лицами государства или воинскими начальниками уровня, соответствующего категории награды. Высшие награды государства обычно вручает высшее должностное лицо.
В Российской Федерации решение о награждении государственными наградами принимает президент страны по представлению Комиссии по государственным наградам. Вручение государственных наград производит президент Российской Федерации лично, или другие должностные лица государства по его поручению. Награды вручаются по возможности в торжественной обстановке. Государственные награды умерших или награждённых посмертно вручаются для хранения супругам или родственникам награждённого.