Геническ, Херсонская область, 26 ноября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Экипажу речного катера «Арарат», который помогал вывозить жителей Херсона на левый берег Днепра, вручили государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Херсонской области.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

Напомним, что соответствующий указ был подписал президентом России Владимиром Путиным 18 ноября.

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Награды членам экипажа вручили первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Известно, что речной катер «Арарат» переправлял людей на безопасный левый берег Днепра с начала октября до 11 ноября. За всё время удалось перевести 6,7 тыс. человек.