Донецк, 26 ноября 2022, 11:19 — REGNUM В Донецкой Народной Республике со своими семьями воссоединились 10 военнослужащих ДНР, которые были освобождены из киевского плена, сообщила 26 ноября уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

ДНР
ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Из двух крайних обменов, которые прошли накануне, это всего 85 человек, нам удалось освободить 10 защитников республики, которые сегодня находятся здесь, они уже воссоединились со своими семьями», — сказала она журналистам.

Морозова уточнила, что далее их ждет медицинское освидетельствование, после чего они будут направлены на реабилитацию.