В ДНР из киевского плена домой вернулись 10 военнослужащих

Донецк, , 11:19 — REGNUM В Донецкой Народной Республике со своими семьями воссоединились 10 военнослужащих ДНР, которые были освобождены из киевского плена, сообщила 26 ноября уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из двух крайних обменов, которые прошли накануне, это всего 85 человек, нам удалось освободить 10 защитников республики, которые сегодня находятся здесь, они уже воссоединились со своими семьями», — сказала она журналистам.

Морозова уточнила, что далее их ждет медицинское освидетельствование, после чего они будут направлены на реабилитацию.