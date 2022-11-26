В ДНР заявили о возвращении из киевского плена 10 военнослужащих
В ДНР из киевского плена домой вернулись 10 военнослужащих
Донецк,
26 ноября 2022, 11:19 — REGNUM В Донецкой Народной Республике со своими семьями воссоединились 10 военнослужащих ДНР, которые были освобождены из киевского плена, сообщила 26 ноября уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.
ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Из двух крайних обменов, которые прошли накануне, это всего 85 человек, нам удалось освободить 10 защитников республики, которые сегодня находятся здесь, они уже воссоединились со своими семьями», — сказала она журналистам.
Морозова уточнила, что далее их ждет медицинское освидетельствование, после чего они будут направлены на реабилитацию.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.